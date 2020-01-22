Общество

Накануне Дня студента в Дедовичском многопрофильном техникуме прошли тематические уроки «Молодежь в современном мире»

Накануне Дня студента в Дедовичском многопрофильном техникуме прошли тематические уроки «Молодежь в современном мире». Один из них провел директор образовательного учреждения, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Эсс, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Сегодня накануне Дня студенчества, в год 75-летия Победы, мы не можем не говорить о роли и месте молодежи в современном мире. Молодые люди – это опора и будущее нашей страны. И главная задача подрастающего поколения – стать достойными гражданами той страны, в которой они родились, приумножать знания и сохранять общечеловеческие ценности и традиции, которые на протяжении веков формировали предки», - обратился он к ребятам.