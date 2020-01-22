Общество

В Псковском филиале Академии ФСИН России определили приоритетные задачи на 2020 год

Расширенное заседание совета филиала, посвященное результатам деятельности Псковского филиала академии в 2019 году и приоритетным направлениям развития в 2020 году, прошло под председательством начальника филиала Академии ФСИН России Дмитрия Панарина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в мероприятии приняли участие глава города Пскова Елена Полонская, врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, а также представители силовых ведомств Псковской области.

В ходе заседания совета филиала начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин отметил, что в прошедшем году вуз активно взаимодействовал с властями и правоохранительными органами, общественными и религиозными организациями Псковской области, благодаря чему образовательная организация играла активную роль в жизни города и региона.

В свою очередь глава города Пскова Елена Полонская и представители власти силовых ведомств региона выразили благодарность руководству и профессорско-преподавательскому составу вуза за высокое качество подготовки выпускников, активное участие курсантов и студентов в мероприятиях, проводимых в Пскове.

С докладами и отчетами по направлениям деятельности выступили заместители начальника Псковского филиала академии и ряд руководителей структурных подразделений, которые отметили имеющиеся проблемы и недостатки в работе и обсудили с личным составом пути их решения.

Деятельность образовательной организации в 2019 учебном году признана удовлетворительной.