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Общество

Минстрой разработал правила по модернизации объектов ЖКХ со степенью износа свыше 60%

24.01.2020 17:35|ПсковКомментариев: 0

В Минстрое разработали правила господдержки модернизации объектов ЖКХ с износом более 60 процентов. Это следует из проекта, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Согласно документу, правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидий в виде имущественных взносов в регионы через оператора, определяемого Правительством РФ, в рамках целевой программы «Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)».

«Правила предусматривают организацию комплексной государственной поддержки с участием оператора проектов реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%, в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения», - говорится в пояснительной записке.

Средства планируют предоставлять на капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры, на компенсацию процентной ставки по кредиту, полученному для реконструкции (модернизации) объектов, на компенсацию затрат на реконструкцию (модернизацию) объектов и на предоставление льгот по налогу на имущество в отношении объектов, введённых в эксплуатацию после модернизации.

Кроме того, предлагается дополнить государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» правилами предоставления субсидий.

Источник: Псковская Лента Новостей
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