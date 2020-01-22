Общество

Запрет на регистрационные действия заставил гдовича оплатить долг по алиментам

Запрет на регистрационные действия, вынесенный судебным приставом, побудил должника из Гдовского района оплатить алиментный долг в 68 тысяч рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, в отделе судебных приставов Гдовского района на исполнении находится производство в отношении жителя района. Гражданин, обязанный с 2013 года к уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, не стремился исполнять свои обязательства.

В связи с частой сменой работы должника, платежи по исполнительному производству шли непостоянно, накапливался долг. После всех необходимых расчётов, сумма долга по исполнительному производству составила 68 тысяч рублей.

Судебным приставом-исполнителем было установлено, что в собственности должника имеется два автотранспортных средства. В отношении данных автомобилей сразу же было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий.

Данный запрет стал результативным. Задолженность перед несовершеннолетним ребёнком была оплачена должником в полном объёме.