Общество

Оксана Федорова нарядилась в современный русский костюм

Обладательница титула «Мисс Россия- 2001» Оксана Федорова стала участницей новой модной фотосессии в рамках проекта «Русская женщина – Преображение нации». Красивыми фото телеведущая поделилась в своем Инстаграме.

Российская телеведущая, фотомодель, актриса и певица в рамках проекта примерила современный русский костюм. Красивые снимки из оригинальной фотосессии, которыми знаменитость поделилась с фанатами, получили множество одобрительных отзывов, пишет Joinfo.ua.

«Я счастлива внести свой вклад в этот важный и значимый проект, цель которого – показать преображение русской женщины через ее красоту, добродетели и благородство служения, через современное прочтение русского традиционного костюма», - поведала звезда.

На новых фото Оксана предстала в потрясающем современном русском костюме, который создала модельер специально для телеведущей. Федорова признается, что получила массу эмоций и удовольствия от работы с создателями проекта. Фотомодель считает, что даже современные образы могут быть прекрасны в русских нарядах, «без навязанных и искаженных "модных" стандартов».

Поклонники телеведущей в восторге от красивого образа Федоровой и оставляют хвалебные комментарии в ее Инстаграме.