Общество

Минтруд составил список профессий для альтернативной службы вместо армии

Министерство труда подготовило проект приказа с перечнем профессий для прохождения альтернативной гражданской службы вместо армии. Документ с профессиями размещен на сайте ведомства, сообщает TJournal.

В список вошли 122 профессии (на 18 меньше, чем в 2019 году). Он сформирован на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти. В перечень вошли водители, маляры, оленеводы, соцработники, слесари, повара, трактористы, почтальоны и другие. Всего на гражданскую службу требуется 3416 человек.

Несмотря на сокращение, в списке Минтруда появились новые профессии. Среди них зверовод, курьер, матрос, оператор котельной и установщик декораций.

Напомним, россиянин может отказаться от службы в армии, если она противоречит его убеждениям, религии или в случае, если он является представителем малочисленных народов. В этом случае ему предоставляется выбор для прохождения альтернативной службы.