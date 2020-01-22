Общество

Конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» торжественно открылись в Пскове

В пятницу, 24 января, в Псковском педагогическом комплексе состоялось торжественное открытие муниципального этапа всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года-2020» и «Воспитатель года-2020». Участие в состязаниях принимают 15 школьных педагогов и 13 специалистов учреждений дошкольного образования: учителя начальных классов, математики, истории, обществознания, физической культуры, музыки, информатики, физики, воспитатели, логопеды, музыкальные руководители и дефектологи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова.

С ярким событием в жизни педагогов поздравила глава города Пскова Елена Полонская. «Этот конкурс предоставляет широкие возможности для обмена опытом среди всех участников образовательного процесса и дает импульс для профессионального роста», - подчеркнула она. Руководитель муниципалитета отметила, что опыт прошлых лет показывает: участники и победители городских конкурсов достигли вершин в профессиональной и общественной жизни. Александр Седунов возглавляет управление образования региона, Наталия Соколова стала уполномоченным по правам ребенка в Псковской области, Ирина Лопаткина, победитель самого первого конкурса, - сегодня председатель его жюри. Светлана Прокофьева вошла в пятерку сильнейших педагогов на Всероссийском конкурсе и стала обладателем хрустального Пеликана. Илья Казанцев также вошел в пятерку финалистов на федеральном уровне.

«Я хочу выразить всем вам искреннюю благодарность за то, что вы уделяете внимание нашим детям не только в учебном процессе, но и вне его. Желаю всем удачи, терпения, везения и, конечно, победы! Я уверена, что каждый из вас уже победил, уже лучший. А самая главная награда для вас - это сотни благодарных учеников, это ваше настоящее признание», - заключила Елена Полонская.

Заместитель главы администрации Псков Александр Коновалов напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин отдельное внимание уделил сфере образования, педагогам и учащимся. В Пскове реализация национальной политики в этой сфере выражается в создании новых мест в дошкольных и школьных учреждениях образования.

«В будущем году мы начнем строительство новой школы, которая будет самым современным образовательным учреждением в Пскове. Уже сейчас готовы к открытию ряд детских садов, где вы обязательно будете работать. Потому что наши новые учреждения должны соответствовать самым последним стандартам образования и стать для вас социальным лифтом, который позволит развиваться вам и развивать наших детей», - сказал Александр Коновалов и поблагодарил директора Псковского педагогического комплекса, депутата Псковской городской Думы Любовь Николаеву за то, что на протяжении многих лет ППК принимает конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года».

Начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко поблагодарила руководителей образовательных учреждений за то, что поддержали своих сотрудников и направили для участия в конкурсах. «Важно, что вы откликаетесь, вы готовы соперничать, потому что каждый из вас состоялся, вы востребованы вашими детьми. И нам важно показать, что муниципальная система образования не стоит на месте, она развивается, есть новые подходы, новые взгляды в образовании, и это очень важно для наших детей», - сказала она.

Добавим, что в течение двух недель педагогам предстоит пройти ряд конкурсных испытаний. Победителей назовут 13 февраля на церемонии закрытия.