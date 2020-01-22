Общество

Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем Псковской таможни Светланой Степановой

В преддверии Международного дня таможенника губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем Псковской таможни Светланой Степановой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, участники встречи обсудили вопросы взаимодействия региональной власти и ведомства. Начальник таможни представила губернатору предварительные итоги работы за 2019 год. Светлана Степанова отметила, что через таможенные посты Псковской области проследовало более миллиона грузовых, легковых транспортных средств и автобусов, более 560 тыс железнодорожных вагонов, порядка 150 воздушных судов, а также более 2,3 млн человек. Внешнеторговый оборот в регионе деятельности таможни по импорту составил 1,5 млрд долларов США, по экспорту — 117 млн долларов США.

Светлана Степанова также отметила, что ведомство за прошедший год перечислило в федеральный бюджет более 25 млрд рублей, что превысило контрольные показатели. Таможенным органом возбуждено порядка 4,2 тыс дел об административных правонарушениях и 60 уголовных дел.

«У нас налажено эффективное межведомственное взаимодействие с сотрудниками регионального УМВД, Пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Россельхознадзора, что позволяет выявлять партии товаров, незаконно перемещаемых на территорию Российской Федерации, в том числе подакцизной продукции, товаров народного потребления, „санкционных“ товаров и наркотических средств», — подчеркнула Светлана Степанова.

Михаил Ведерников обсудил с руководителем ведомства предстоящие изменения, которые связаны с реформированием всей системы таможенных органов и созданием «электронных таможен» и таможен фактического контроля. Предполагается, что реформирование завершится к ноябрю 2020 года.

Светлана Степанова отметила, что всем сотрудникам, которые попадут под реформирование, обязательно будут предложены альтернативные должности. Начальник таможни доложила губернатору об имеющихся на сегодняшний день 175 вакансиях. Михаил Ведерников отметил, что Администрация Псковской области со своей стороны готова оказать поддержку тем сотрудникам, которые решат сменить место работы, и поможет с трудоустройством. Губернатор обратил внимание, что руководству регионального Комитета по труду и занятости поручено курировать этот вопрос, при необходимости организовать переобучение граждан.