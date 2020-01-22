Общество

Вице-губернатор Осипов проконтролировал ход работ по строительству кампуса ПсковГУ

Заместитель губернатора Василий Осипов в пятницу, 24 января, посетил с рабочим визитом строительную площадку студенческого кампуса Псковского государственного университета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. Во время осмотра объекта вице-губернатора сопровождали представители подрядной организации — строительного управления ФСИН России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Участники рабочего визита обсудили график выполнения работ, который был составлен специалистами на основе изучения объекта и выявления дефектов, допущенных предыдущим подрядчиком. Также ведется работа по заключению договоров с субподрядными организациями. После решения всех юридических вопросов сотрудники строительных компаний приступят к работам как внутри, так и снаружи здания.

В ходе обсуждения актуальных вопросов проведения строительства объекта представители подрядной организации заверили Василия Осипова, что все работы будут осуществляться согласно установленному графику, дополнительная помощь не требуется. Руководители субподрядных компаний планируют еженедельно проводить совещания для координации и планирования работы, согласования ее различных этапов, обсуждения вопросов возведения студенческого кампуса ПсковГУ.

Отметим, заказчик работ — ПсковГУ, ранее в одностороннем порядке расторг договор с организацией «ОпрСтрой» из-за несоблюдения сроков и объемов выполнения работ. Законность данного решения подтвердил Арбитражный суд Псковской области. Новый генподрядчик — строительное управление ФСИН России по Северо-Кавказскому федеральному округу, был определен после проведения необходимых конкурсных процедур.