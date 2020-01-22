Общество

Уровень одобрения Путина вырос после послания Федеральному собранию - ВЦИОМ

Уровень одобрения деятельности президента России Владимира Путина за неделю с 13 по 19 января составил 65,4%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественном мнения (ВЦИОМ), сообщает «Коммерсант». Доверяют главе государства 71,5% опрошенных (не доверяют — 24,5%). По результатам прошлого исследования, рейтинг одобрения работы президента составил 65%, а доверия — 72,5%.

«Начиная с 15 января, когда президент выступил с резонансным посланием Федеральному собранию, рейтинг оценки его работы и доверия стал расти, прибавив в недельном исчислении от 2,5 (доверие) до трех (оценка работы) процентов и выйдя тем самым на трехмесячный максимум»,— сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Владимиру Путину (как политику) доверяют 29,8%, министру обороны Сергею Шойгу — 13,2%, министру иностранных дел Сергею Лавров — 10,6%. В связи с отставкой правительства вопрос о правительстве РФ и премьер-министре не задавался, но политику Дмитрию Медведеву доверяют 6,9% опрошенных.

Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», после оглашения послания Федеральному собранию рейтинг доверия президенту вырос на два процентных пункта (п. п.). Так, 12 января рейтинг доверия президенту составлял 56%, а 19 января — 58%.

Президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию 15 января. Он предложил внести ряд изменений в Конституцию страны, а также принять меры по улучшению демографической ситуации и социальной поддержке граждан.