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Общество

Минздрав РФ окажет содействие Псковской области в лечении пациентов, больных туберкулезом

24.01.2020 21:23|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в пятницу, 24 января, провела встречу с представителями Московского Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ, которые находятся с рабочей поездкой в регионе. В мероприятии также приняли участие председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко и руководители медицинских учреждений региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В ходе общения стороны обсудили перспективные направления взаимодействия, а также актуальные вопросы развития сферы здравоохранения Псковской области. Речь зашла о том, что Минздрав РФ окажет содействие региону в лечении пациентов, больных туберкулезом. В частности, достигнута договоренность, что более 40 пациентов Псковского противотуберкулезного диспансера в 2020 году пройдут курс лечения в Московском Национальном исследовательском медицинском центре.

Вице-губернатор поблагодарила специалистов медицинского учреждения за инициативу и предоставленную помощь в лечении наиболее тяжелых больных туберкулезом. Главный научный сотрудник столичного учреждения Ольга Лобачева обратила внимание, что средства на проведение лечения будут выделены Министерством здравоохранения РФ.

Во время разговора члены комиссии доложили вице-губернатору и о результатах инспекционных поездок в инфекционные учреждения здравоохранения Псковской области. Представители медицинского центра отметили, что регион находится в списке субъектов РФ, где наблюдается положительная ситуация в плане профилактики, постановки на учет и лечения инфекционных заболеваний. Также было положительно оценено качество предоставляемых медицинских услуг, уровень профессиональных навыков медицинских специалистов и методик, по которым они работают. Особо высоко делегация из Москвы оценила деятельность регионального Центра профилактики и борьбы со СПИДом, который в прошлом году занял первое место в стране среди аналогичных организаций других субъектов.

Члены комиссии также обратили внимание на необходимость капитального ремонта и модернизации Псковской инфекционной больницы и Противотуберкулезного диспансера. Вера Емельянова заметила, что данный вопрос находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По итогам визита в Псковскую инфекционную больницу глава региона поручил провести в учреждении ряд неотложных ремонтных работ, в числе которых — замена оконных блоков и инженерных коммуникаций. В рамках его указаний региональный Комитет также разрабатывает комплекс мероприятий по совершенствованию работы инфекционной и противотуберколезной служб. В настоящее время региональные власти прорабатывают с федеральным центром и вопрос возведения современного инфекционного корпуса.

Источник: Псковская Лента Новостей
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