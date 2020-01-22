Общество

На программу-память «Был город-фронт, была блокада…» приглашает псковичей 27 января библиотека на Конной

Центральная городская библиотека Пскова (ул. Конная, 6) приглашает в понедельник, 27 января, с 11:00 до 19:00 на программу «Был город-фронт, была блокада…». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, программа посвящена жителям и защитникам блокадного Ленинграда, их бессмертному подвигу.

27 января - День воинской славы России День полного снятия блокады Ленинграда (1944 год). Она длилась почти 900 дней с целью сломить сопротивление защитников города и овладеть им. Беспрецедентный подвиг жителей и защитников Ленинграда не имеет себе равных: это единственный город за всю историю человечества, не сдавшийся врагу, несмотря ни на что. За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецко фашистскими захватчиками Ленинграду присвоено почетное звание «Город Герой».

Каждый, кто соприкасается с трагическими страницами истории города на Неве, в которой ужас, голод, холод и страх шли рука об руку с героизмом, жертвенностью и милосердием миллионов, задается вопросами: «Как истощенные и замерзшие люди смогли выстоять? Как у людей в нечеловеческих условиях оставались силы на борьбу и помощь близким?» К теме Блокады часто обращались и обращаются писатели. На книжной выставке «Голос Ленинграда» представлены произведения отечественных и зарубежных авторов, в которых осмысливается история 900-дневной осады города-героя.

В экспозиции - широко известный исторический роман Александра Чаковского «Блокада», посвященный героической обороне Ленинграда.

Автор другого масштабного произведения «Ленинград действует…» Павел Лукницкий в годы Великой Отечественной войны был специальным военным корреспондентом ТАСС по Ленинградскому и Волховскому фронтам. В течение всех девятисот дней блокады Ленинграда и до полного освобождения Ленинградской области от оккупантов писатель систематически, ежедневно вел подробные дневниковые записи, которые и составили три книги эпопеи. В них дана широкая картина гигантской битвы за город, жизни его защитников.

Знаменитая «Блокадная книга» рассказывает о героизме жителей осажденного фашистами Ленинграда. Известные писатели Алесь Адамович и Даниил Гранин, опираясь на собранные ими рассказы и дневники переживших блокаду, знакомят с обыкновенными ленинградцами, которые самоотверженно и скромно выполняли свой долг. Перед нами проходят разные люди, которые перенесли неслыханные испытания и победили в жестоком единоборстве с врагом. Авторы уверены, что «надо прежде всего представить всю меру лишений, утрат, мучений, пережитых ленинградцами, только тогда можно оценить высоту и силу их подвига».

В книгу «Говорит Ленинград» легендарной Ольги Берггольц - поэтессы, прозаика и журналиста - вошли ее дневниковые записи, тексты радиовыступлений, относящиеся к тяжелому времени ленинградской блокады, и повесть «Дневные звезды», которую автор считала главной книгой своей жизни.

Об истории легендарного хлебного обоза, который организовали и отправили через линию фронта в осажденный Ленинград в Партизанском крае, располагавшимся в том числе и на территории современной Псковской области, рассказывается в книгах нашего известного земляка - писателя Ивана Виноградова «Дорога через фронт», «Тревожные дни марта» и «Легендарный обоз». Из них можно узнать, как продовольственный обоз продвигался по немецким тылам, направляясь к Ленинграду, и что стало с героями народной войны-партизанами, отважившимися на беспримерное опасное дело.

В своей книге «900 дней боев за Ленинград» немецкий полковник Хартвиг Польман, командовавший в то время полком и бывший очевидцем событий, вспоминает о сражениях в лесах и на берегах Волхова. Они носили отчаянный и ожесточенный характер. На стороне немцев воевали датчане, эстонцы, голландцы, латыши, испанцы и норвежцы. Три зимы и два лета длилось это великое противостояние, ставшее для группы армий «Север» роковым.

Американец Сэмюел Митчем представляет книгу «Фельдмаршалы Гитлера и их битвы». В ней собраны жизнеописания 25 главных немецких военачальников «третьего рейха». Интересны биографии самых именитых и авторитетных из них, тех, кто командовал армиями в битве за Ленинград.

Вниманию читателей также представлены уникальные экспонаты на выставке «Книги непобежденного Ленинграда» из коллекции Михаила Медникова, которая состоит из раритетов, изданных в блокадном городе.

Для ценителей кинематографического искусства организована демонстрация документальных фильмов, фильмов-хроник, посвященных жизни людей в осажденном городе на Неве, которые помогают нам беречь воспоминания и осмысливать трагические страницы нашей истории.