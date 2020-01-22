Общество

Александр Котов: Современным обществом востребованы грамотные профессионалы и разносторонне развитые личности

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и себя лично поздравил студентов с Днем российского студенчества! Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного заксобрания.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что современным обществом востребованы грамотные профессионалы и разносторонне развитые личности, поэтому столь высоко значение хорошего образования, основанного на сочетании базовых устоев и инновационных подходов.

«Став студентами, вы сделали очень важный и правильный шаг. Сегодня ваши главные ресурсы – молодость, смелость, знания, инициатива. Направляйте свою энергию на развитие и не бойтесь заявлять о себе – жизнь даёт вам множество возможностей, и только от вас зависит, как вы ими распорядитесь и сколько усилий приложите для достижения поставленных целей.

От всей души желаю вам удачи. Будьте счастливы и успешны, будьте достойными людьми и достойными гражданами своей страны!», - заключил Александр Котов.