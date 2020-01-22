Общество

Градоначальники поздравили студентов Пскова с Татьяниным днем

От имени депутатов Псковской городской Думы, администрации города Пскова и себя лично с Днем российского студенчества псковичей поздравили глава города Елена Полонская и глава городской администрации Александр Братчиков.

«Этот чудесный праздник стал символом молодости и взросления, трудолюбия и целеустремленности. Сейчас у вас ответственный период в жизни - вы учитесь принимать самостоятельные решения, а ваша учеба - это первый этап вашего становления как профессионалов.

Не сомневаемся, что ваши знания будут востребованы, а молодость и энергия гарантируют вам прекрасное будущее. Верим в ваш творческий потенциал и убеждены, что вы внесете достойный вклад в развитие и процветание как родного Пскова, так и всей нашей великой страны.

Пусть ваша студенческая жизнь будет насыщенной, яркой и разнообразной! Пусть в ней найдется место для учебы, отдыха и общественной работы, разнообразных увлечений, дружбы и любви! Желаем вам целеустремленности, верности идеалам, творчества и побед!», - говорится в поздравлении.