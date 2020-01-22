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Общество

Псковичи отметили столетие расформирования армии Юденича и узнали, кто из псковских белых офицеров стал другом Бунина

25.01.2020 17:47|ПсковКомментариев: 1

В псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева состоялось заседание военно-исторического клуба «Кольчуга», посвященное столетию расформирования Северо-Западной армии Н. Н. Юденича.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, перед собравшимися выступил историк и краевед, автор книг «Псковская авиационная группа на фронтах Гражданской войны», «Морские офицеры на бронепоездах Северо-Западной Армии генерала Н. Н. Юденича», «Псковичи, награжденные орденом Александра Невского», «Сухопутные броненосцы» в боях на Псковщине» Николай Горбачев. Он также представил посетителям мини-выставку конвертов и марок, выпущенных по итогам посвященных Белому движению псковских научно-практических конференций.

Николай Горбачев рассказал членам клуба «Кольчуга», как и где происходило формирование частей армии Юденича, почему она не смогла долго сопротивляться красным, как сложилась судьба псковских белых офицеров, которые смогли убежать на Запад, и как обошлась с осколками Северо-Западной армии Эстония, когда стало ясно, что белые потерпели поражение.

Особое внимание докладчик уделил Талабскому полку, отметив беспримерную храбрость его воинов.

Художник Александр Александров дополнил выступающего рассказом про Островский полк армии Юденича, в котором одним из корпусов командовал родственник патриарха Алексия I генерал Симанский.

По словам Александра Александрова, который сам родился в Острове и увлекается краеведением, Островский полк на 30 % был сформирован из 16-летних подростков тамошнего реального училища. Среди них оказался и писатель Леонид Зуров - в будущем личный секретарь и друг Ивана Бунина.

В советское время Зуров был в СССР под запретом, но Александру Александрову про него рассказал его островский учитель, поляк по происхождению, сын учителя Зурова по фамилии Косицкий. Позже, изучая произведения Зурова, Александр Александров заметил, что писатель нередко давал своим героям фамилию Косицкий - тем самым воздавая должное островскому учителю.

Художник Александров сказал, что написал об этом книгу, но пока не получается ее издать.

Источник: Псковская Лента Новостей
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