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Общество

Объявлен конкурс на должность директора управления капитального строительства Псковской области

25.01.2020 16:28|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области объявлен конкурс на замещение должности директора государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства». Соответствующее извещение опубликовано на сайте регионального комитета по строительству и ЖКХ Псковской области.

Конкурс состоится 4 марта 2020 года в 10:00 часов в комитете по адресу: Псков, ул. Ленина, 6а, кабинет №1.

Конкурс проводится в два этапа: в форме тестовых испытаний (письменно) и собеседования с претендентами.

Победитель конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и являющийся, по мнению комиссии, наилучшим кандидатом на должность руководителя учреждения.

О результатах конкурса его участники уведомляются в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса.

Квалификационные требования:

  • высшее профессиональное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», «Эксплуатация зданий и сооружений», «Водоснабжение и водоотведение», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Государственное и муниципальное управление», либо иное высшее профессиональное образование, соответствующее функциям и конкретным задачам, возложенным на руководителя;
  • наличие стажа работы в строительстве не менее года или стажа работы на руководящих должностях не менее года;
  • знание основ строительства, права, трудового, административного и гражданского законодательства;
  • знание организации финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
  • владение теорией и практикой управления персоналом учреждения.

Документы принимаются до 25 февраля текущего года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 17:30 по адресу: Псков, ул. Ленина, 6а, кабинет № 15.

Справочная информация по телефонам (8-8112) 29-98-26, 29-98-30.

Источник: Псковская Лента Новостей
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