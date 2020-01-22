Объявлен конкурс на должность директора управления капитального строительства Псковской области

В Псковской области объявлен конкурс на замещение должности директора государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства». Соответствующее извещение опубликовано на сайте регионального комитета по строительству и ЖКХ Псковской области.
Конкурс состоится 4 марта 2020 года в 10:00 часов в комитете по адресу: Псков, ул. Ленина, 6а, кабинет №1.
Конкурс проводится в два этапа: в форме тестовых испытаний (письменно) и собеседования с претендентами.
О результатах конкурса его участники уведомляются в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса.
Квалификационные требования:
Документы принимаются до 25 февраля текущего года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 17:30 по адресу: Псков, ул. Ленина, 6а, кабинет № 15.
Справочная информация по телефонам (8-8112) 29-98-26, 29-98-30.