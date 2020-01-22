Общество

Михаил Ведерников: Во всех ключевых проектах Псковской области основная ставка делается на студентов и молодых специалистов

Во всех ключевых проектах Псковской области основная ставка делается на студентов и молодых специалистов, на их активность, инициативу и способности. Такую мысль озвучил в своем поздравлении с Днем российского студенчества губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«С крупными инвесторами обсуждается возможность запуска новых программ обучения в вузах. В здравоохранении каждый район Псковской области рассчитывает на своих целевиков. Двигателем изменений в социальной сфере также являются молодые волонтеры и добровольцы, которые показывают совершенно новые подходы и отношение к труду.

Все наши решения принимаются с расчетом на то, чтобы псковские студенты чувствовали востребованность и могли реализовать свой потенциал на родной земле. И наоборот: только с вашим участием можно рассчитывать на качественные и долгосрочные изменения.

Я верю в наших студентов. Вы принимаете участие во всех международных мероприятиях России и Псковской области, работаете по программам сотрудничества с зарубежными вузами, уверенно побеждаете в федеральных и региональных грантовых конкурсах.

Желаю вам всегда сохранять эту активность и стремление к созидательной работе. Ваше неравнодушие, искренность и любовь к родной земле - это главные факторы развития Псковской области. Удачи вам на жизненном пути!», - говорится в поздравлении.