Общество

«Единая Россия» вручила псковским студентам 200 пригласительных на катание в Ледовом

200 пригласительных на катание в Ледовом дворце получили сегодня, в День студента, молодые псковичи от регионального отделения «Единой России». Псковской Ленте Новостей в реготделении партии.





Кроме того, партия предоставила сладкие призы для победителей интеллектуальной игры на мероприятии «День студента 2020», которое организовал Псковский госуниверситет. В нем также приняли участие депутаты фракции «Единой России» в областном Собрании и городской Думе Лидия Драгунова и Сергей Мусиенко, а также исполнительный секретарь местного отделения партии Виктор Рязанцев.





«Студенчество - это лучший период в жизни. Пусть учеба дается вам легко, экзамены сдаются быстро, а знания будут твёрдыми. Направляйте весь свой энтузиазм в нужное русло, уверенно следуйте за мечтой и достигайте больших успехов!» - пожелали партийцы.