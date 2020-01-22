Общество

Воспитанники псковского «Кванториума» отправились в «Артек»

Пять воспитанников псковского «Кванториума» отправились в международный детский центр «Артек» на первую тематическую смену, организованную научно-исследовательским центром «Курчатовский институт». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, смена продлится до 10 февраля.

Ребята (Мария Прокудина, Иван Прокофьев, Иван Павлов, Андрей Кувшинов и Игорь Ганго) попали в число 50 победителей конкурса, который был организован Курчатовским институтом. Испытание было нацелено на оценку знаний в сфере естественных наук. Вместе с псковичами в Крым прибыли школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Ульяновской, Новгородской областей, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики.

Программа «Учимся у природы, создаем будущее», обучение по которой пройдут дети в «Артеке», направлена на популяризацию современных научных знаний, знакомит ребят с историей Атомного проекта, современными технологическими вызовами и природоподобными технологиями. В реализации научных проектов участникам помогут молодые ученые, инженеры и технологи научно-исследовательского центра.

Напомним, Псковская область активно сотрудничает с Курчатовским институтом. По инициативе Главы региона Михаила Ведерникова в Пскове прошли Кикоинские чтения. Также был открыт Кикоинский класс в школе № 1 областной столицы, учащиеся которого будут изучать дополнительные модули, связанные с естественными науками, а пять воспитанников псковского «Кванториума» прошли стажировку в научно-исследовательском центре.