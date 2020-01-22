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Общество

До +5 и небольшие дожди прогнозируют в Псковской области в понедельник

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По данным Псковского ЦГМС, в понедельник, 27 января, на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой дождь. Ветер западных и юго-западных направлений 5-10 м/сек. Температура по области: 0…+5. Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.