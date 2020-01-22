Общество

Минпросвещения определило порядок получения семейного образования

Министерство просвещения РФ разработало проект, включающий раздел о переходе на семейное образование, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, родители или законные представители ребенка могут принять решение об обучении на дому с учетом мнения школьника и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

«Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в образовательных организациях», — отмечается в пояснительной записке.

Авторы проекта также прописали алгоритм перехода на семейное образование с перечнем документов, которые необходимо получить родителям или опекунам и предоставить в школу и муниципальным властям.

Отмечается, что ребенок, перешедший на домашнее обучение, может в любой момент вернуться к получению образования в школе.