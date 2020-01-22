Общество

МЧС призывает псковичей соблюдать меры предосторожности при эксплуатации электроприборов

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает граждан соблюдать меры предосторожности при эксплуатации электроприборов. Соответствующие рекомендации размещены в воскресенье, 26 января, на сайте ведомства.

«Электроприборы - источник пожарной опасности в доме, связанный с электричеством. Жизнь современного человека трудно представить без электроприборов различного назначения. В быту нас окружает огромное их количество, и мы включаем телевизор, электрочайник, заряжаем мобильный телефон, включаем в холодное время электрические обогреватели… Уходя из дома ставим стирать машину-автомат и посудомоечную машину, не задумываясь о том, что всегда имеется опасность возникновения пожара по причине нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов, в частности короткого замыкания в сети.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности при эксплуатации электрических приборов, в соответствии с которыми запрещается:

-эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

-пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

-оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

-размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе, легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

-использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращает ваше внимание на то, что соблюдение этих элементарных правил безопасности поможет сберечь вашу жизнь и здоровье, а также сохранить в целостности имущество!» - говорится в сообщении МЧС.