Общество

Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Протоиерей Всеволод Чаплин ушел из жизни на 52-м году жизни. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщают российские СМИ.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прихожан храма Феодора Студита у Никитских ворот, Всеволод Чаплин умер сегодня днем. «Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», - сообщил агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько.

Всеволод Чаплин родился в 1968 году в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году — Московскую духовную академию. Защитил кандидатскую диссертацию «Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли».

В разные годы возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию церкви и общества Московского Патриархата, был членом Общественной палаты России и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

Занимал должность председателя экспертного совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси, входил в состав Синодальной библейско-богословской комиссии.

Был автором и ведущим программ на ТВ, членом Союза писателей России, действительным членом Академии российской словесности.