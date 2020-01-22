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Общество

Страна чтит память жертв блокады Ленинграда

27.01.2020 07:59|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году, в Санкт-Петербурге и других городах страны проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в этот трагический период, пишет «Парламентская газета».

По разным оценкам, за 872 дня изоляции умерли от 600 тысяч до 1,5 миллиона граждан. Лишь 3 процента из них стали жертвами бомбежек и артобстрелов, подавляющее большинство скончались от голода.  

Карточная система не спасала положение. Хлебные нормы были настолько малы, что люди умирали от истощения. Но надежды гитлеровцев на панику и хаос среди населения не оправдались. Город продолжал жить и трудиться.

С наступлением холодов по льду Ладожского озера была проложена «Дорога жизни», по которой эвакуировали часть жителей и доставляли в Ленинград продукты, хотя их все равно не хватало нуждающимся.

18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана, а 27 января 1944 года — снята окончательно. Вечером небо озарилось салютом в честь освобождения города на Неве.

Сегодня в Петербурге дадут праздничный салют, который, по обещанию властей, будет таким же, как 76 лет назад.

Благодаря прошлогодним поправкам в Социальный кодекс проезд в общественном транспорте Северной столицы для ветеранов и блокадников, в том числе приехавших на торжества из других городов, бесплатен с 26 по 28 января.

В день 76-летия полного освобождения города Ленинграда от блокады, 27 января, в Пскове пройдет акция «Хлеб той зимы» в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» и патриотического проекта «Чтобы помнили».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в историческом центре Пскова специальная площадка развернется 27 января, с 13 до 18 часов, на перекрестке улиц Пушкина и Ленина. А 26 января акция прошла в Великих Луках, на площади Коммуны.

В этом году к мероприятию присоединилось рекордное число муниципалитетов: Псковский, Невельский, Печорский, Опочецкий, Островский, Печорский, Усвятский, Палкинский, Плюсский, Дедовичский и Порховский районы. В указанных муниципалитетах в период с 26 по 29 января также организованы площадки для проведения акции, в образовательных учреждениях пройдут тематические уроки и квесты.

У жителей муниципальных образований будет возможность узнать больше о событиях военного времени и ближе познакомиться с жизнью блокадного города: увидеть образцы газет и партизанских листовок военного времени, получить на руки хлебную карточку и символ акции - кусочек хлеба весом в 125 граммов - это минимальная суточная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы блокады Ленинграда.

Источник: Псковская Лента Новостей
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