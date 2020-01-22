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Общество

Эксперты оценили темпы распространения коронавируса

27.01.2020 08:11|ПсковКомментариев: 0

Распространяющийся в Китае новый тип коронавируса (2019-nCoV) по своему строению схож с возбудителем тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), ставшего причиной вспышки атипичной пневмонии в 2002–2003 годах, выяснили ученые из КНР.

Они не исключают, что побороть новое заболевание может разработанное тогда лекарство. Тем не менее, в РФ и мире активно изучают вирус и создают вакцину от него.

По словам специалистов, распространение коронавируса идет «нормальными темпами», хотя определенные основания не доверять данным из Китая о 2 тыс. зараженных есть.

«Ещё две недели назад нас пытались убедить, что вирус не передается от человека к человеку, хотя у специалистов это уже тогда вызывало сомнения. Можно также предполагать, что изначально правительство КНР пытались успокоить общественность, и занижало статистику», — заявил завлабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов.

По его словам, вмешательства ВОЗ привело к обнародованию более точных данных, однако теперь некоторые сообщают об ускорении распространения вируса.

«Но это тоже не так. Он распространяется нормальными темпами. Однако, по моему мнению, поток туристов из Китая, нужно было остановить как минимум неделю назад», — добавил специалист.

С предложением ограничить торупоток из Китая в РФ и обратно выступили и в Госдуме. Соответствующее предложение в МИД направил Владимир Жириновский, который также рекомендовал запретить в России все массовые мероприятия.

https://iz.ru/968667/izvestiia/koronnyi-priem-uspeiut-li-uchenye-sozdat-lekarstvo-ot-kitaiskogo-virusa

Источник: Псковская Лента Новостей
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