Общество

В России резко подорожал йод

За 2019 год йод подорожал в среднем на 25–29%, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».

Цены отдельных марок в аптеках выросли до 64%. Так, в декабре 2018-го аптеки продавали антисептик по 14 рублей, а через год — уже по 18. Это почти в 10 раз выше среднего темпа роста цен на товары в России.

В ФАС отметили, что йод не входит в перечень жизненно важных лекарственных лекарств, поэтому цены на него не подлежат государственному регулированию.

По словам экспертов, подорожание объясняется дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят.

«Также многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки, что дало в среднем плюс два с половиной рубля к пачке. Для дешевых препаратов это приличный показатель в процентном отношении, — указал руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Впрочем, представители бизнеса уверены, что дальнейшего подорожания не произойдет, иначе потребители начну выбирать другие препараты.