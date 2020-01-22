Общество

В Новосокольниках открывается постоянное представительство Центра бесплатной юридической помощи «Земляки»

В городе Новосокольники открывается постоянное представительство Центра бесплатной юридической помощи «Земляки» правозащитного центра партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в местном отделении партии.

Основателем является депутат Государственной думы Александр Козловский. В рамках работы Центра бесплатная юридическая помощь по различным правовым вопросам оказывается пенсионерам, малоимущим гражданам, несовершеннолетним гражданам и их представителям, представителям НКО, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Приемы будут проводиться по адресу: ул. Партизанская, 10 каждый второй и четвертый вторник месяца с 17.00 до 18.00.

Первый прием граждан состоится 28 января.