Общество

Россияне смогут получать справки о трудовой деятельности в МФЦ

Правительство России дополнило перечень государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются по принципу «одного окна» в МФЦ ещё одной — «Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте». Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина, пишет «Парламентская газета».

Таким образом, российские граждане смогут получать сведения о своей трудовой деятельности не только в отделениях Пенсионного фонда, но и в МФЦ.

«Пенсионный фонд будет предоставлять сведения о трудовой деятельности граждан по экстерриториальному принципу, то есть в любом отделении ПФР и любом МФЦ по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания», — говорится в сообщении.