Общество

В Гдове будет работать мобильная приемная прокурора Псковской области

Жителей Гдова и Гдовского района ждут в мобильной приемной прокуроры Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, 28 ноября встреча с жителями начнется в 11.00.

«Принимать граждан будет заместитель прокурора области Сергей Левшаков, а также руководители структурных подразделений аппарата региональной прокуратуры», - отметили в пресс-службе.

Прием состоится в здании прокуратуры Гдовского района: Гдов, улица Карла Маркса, 35. Записаться на прием можно по телефонам: 8(81131) 2 - 15 - 44 (прокуратура Гдовского района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).