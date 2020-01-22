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Общество

Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы

27.01.2020 12:44|ПсковКомментариев: 0

Зима без снега может привести к сокращению урожая летом и исчезновению комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых. Об этом рассказал директор финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен, сообщает РИА «Новости».

По словам ученого, комары размножаются в прудах, образующихся благодаря таянию снега весной. При нехватке снега у этих насекомых не будет среды для размножения, что, в свою очередь, приведет к проблемам с питанием у птиц, поедающих мелких насекомых.

Отсутствие снега, как отметил Сааринен, также может привести к плохому урожаю некоторых культур, так как снежный покров служит источником влаги для почвы и предохраняет озимые посевы от ветров и переохлаждения.

При этом ученый добавил, что бояться резкого изменения климата, несмотря на отсутствие снега, не стоит. Однако он предупредил, что бесснежные зимы не идут на пользу ни одному виду.

Ранее НАСА опубликовало данные о том, что минувшее десятилетие стало рекордно теплым на Земле за всю историю наблюдений, а завершивший его 2019 год продолжил череду температурных рекордов, уступив лишь 2016 году.

Источник: Псковская Лента Новостей
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