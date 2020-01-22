Общество

У портала Росреестра появилось множество сайтов-двойников

Кадастровая палата по Псковской области сообщает, что в Интернете появились сайты, которые под прикрытием официальной символики Росреестра и Федеральной кадастровой палаты предлагают услуги по предоставлению сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН): о кадастровой стоимости, сведения о правах, «историю квартиры» и т. д. Сроки указываются минимальные, кроме того, предлагаются скидки и акции.

Напоминаем, официальными источниками получения услуг Росреестра в электронном виде являются сайты Росреестра и Федеральной кадастровой палаты. Официальные сайты не предоставляют скидок и акций. Консультации и помощь в оформлении запроса осуществляют сотрудники контактного центра Росреестра по номеру 8-800-100-34-34, звонок бесплатный.

«Стоит обращать внимание на адрес электронных ресурсов, часто в них добавляют дополнительные символы или буквы», - пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Анастасия Солодовникова.

Любой желающий может получить сведения об объекте недвижимости в режиме настоящего времени с помощью сервисов «Справочная информация по объектам недвижимости online» и «Публичная кадастровая карта». Информация этих сервисов является общедоступной.

Обладатели подтвержденной учетной записи Единого портала госуслуг и электронно-цифровой подписи имеют возможность получения широкого спектра госуслуг Росреестра с помощью сервиса «Личный кабинет».

Если у гражданина нет возможности получить услуги в электронном виде, он вправе обратиться с запросом о предоставлении сведений об объекте недвижимости в ближайший офис МФЦ.

Ссылки на официальные сайты: