Общество

На этой неделе на территории «Семейного Магнита» будет работать мобильный ФАП

Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа, а также диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры на мобильном ФАП (автобус с госномером В 862 КР 60).

Выездные вакцинации и диспансеризация пройдут с 27 января по 1 февраля с 10.00 до 14.00 на территории «Семейный Магнит» (г. Псков, ул.Труда, 37а)

Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:

- опрос (анкетирование);

- антропометрию;

- измерение АД;

- измерение внутриглазного давления;

- ЭКГ;

- выдача направления на анализы и обследования.

Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.