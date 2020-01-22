На этой неделе на территории «Семейного Магнита» будет работать мобильный ФАП

Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа, а также диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры на мобильном ФАП (автобус с госномером В 862 КР 60).
Выездные вакцинации и диспансеризация пройдут с 27 января по 1 февраля с 10.00 до 14.00 на территории «Семейный Магнит» (г. Псков, ул.Труда, 37а)
Диспансеризация на выездном ФАПе будет включать в себя:
- опрос (анкетирование);
- антропометрию;
- измерение АД;
- измерение внутриглазного давления;
- ЭКГ;
- выдача направления на анализы и обследования.
Телефон приемной главного врача 53-49-42, телефон отделения профилактики 53-62-14.