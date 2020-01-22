Общество

«Ростелеком» успешно завершил проект «Устранение цифрового неравенства» в Псковской области

«Ростелеком» в Псковской области в полном объеме выполнил работы по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Бесплатный беспроводной доступ в интернет появился в 100 селах и деревнях региона c численностью жителей от 250 до 500 человек. Для этого специалисты компании проложили более 120 км волоконно-оптических линий связи и установили в каждом из населенных пунктов коллективную точку доступа Wi-Fi.

«Проект по устранению цифрового неравенства – это одно из важных направлений деятельности компании, которое решает важные социальные задачи. Интернет позволяет жителям районов пользоваться современными онлайн-сервисами, дает возможность получать госуслуги в электронном виде. Сегодня наличие доступа в сеть - это важный показатель качества жизни не только в городе, но и в деревне», - рассказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

«Благодаря слаженной и оперативной работе “Ростелекома” реализация проекта по устранению цифрового неравенства была завершена в срок. Вопросы развития инфраструктуры связи и повышения доступности интернет-услуг для социально значимых объектов и населения – важные направления реализации национального проекта “Цифровая экономика Российской Федерации”. Дополнительно до конца 2021 года “Ростелеком” также подключит в регионе к высокоскоростному интернету 601 объект социального значения», - заявил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

В рамках проекта УЦН «Ростелеком» предоставляет доступ к интернету на скорости до 10 Мбит/с. Радиус действия каждой точки Wi-Fi составляет до 100 метров, при этом они размещаются таким образом, чтобы в зону охвата входили социально значимые объекты населенных пунктов: школы, библиотеки и больницы. К интернету жители могут подключиться с любого устройства, которое поддерживает технологию Wi-Fi. Для того чтобы выйти в сеть через точку доступа УЦН, пользователю нужно пройти аутентификацию с помощью СМС или через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

«Ростелеком» реализует проект по устранению цифрового неравенства в рамках 10-летнего государственного контракта с Федеральным агентством связи об оказании универсальных услуг связи от 13 мая 2014 года №УУС-01/2014. С августа 2017 года доступ к интернету через точки Wi-Fi, построенные по проекту УЦН, предоставляется бесплатно.

Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» - структурное подразделение Компании «Ростелеком», которое действует на территории Новгородской и Псковской областей. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). В Новгородской и Псковской областях монтированная емкость местной телефонной сети составляет 344 тыс. номеров, оборудования широкополосного доступа - более 360 тыс. ШПД портов. Уровень цифровизации местной телефонной сети 100%. В регионах действует более 10,5 тыс. таксофонов универсального обслуживания. Филиал в Новгородской и Псковской областях Компании обслуживает более 160 тыс. абонентов телефонии, свыше 130 тыс. пользователей Интернет и более 37 тысяч пользователей услуги «Интерактивное телевидение».

ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ - 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за I полугодие 2019 г. составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль - 10,0 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».