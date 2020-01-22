Общество

Глава Чувашии опроверг «слухи, сплетни и откровенную ложь» о непочтительном отношении к сотрудникам МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, который ранее подшутил над сотрудником МЧС и вынудил его подпрыгнуть за ключами, на еженедельном совещании в Доме правительства республики заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации главы региона.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом «Единой России», подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. В МЧС Чувашии назвали эпизод «дружеской шуткой», при этом руководитель министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. Кроме того, в «Единой России» пообещали рассмотреть эпизод на ближайшем заседании комиссии по этике.

«Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС», - цитирует пресс-служба слова Игнатьева.

Он напомнил, что возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике, лично участвовал вместе со спасателями в тушении лесных пожаров в 2010 году.

«Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились. Нам не стыдно за обеспечение пожарной безопасности на территории Чувашской Республики. Мы входим в десятку лучших регионов», – сказал Игнатьев.