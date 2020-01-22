Общество

Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что 24.01.2020 оперативно разработано и по поручению правительства Российской Федерации зарегистрировано в Минюсте России постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации "О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV". Постановление определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Иллюстрация: ТАСС

Отмечается, что ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.