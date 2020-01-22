Общество

Более 3000 нарушений в сфере статистики при учете преступлений выявила прокуратура Пскова в 2019 году

Более 3000 нарушений в сфере уголовно-правовой статистики при учете преступлений выявила прокуратура Пскова 2019 году. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на органы прокуратуры возложены полномочия по надзору за обеспечением достоверности государственной статистической отчетности о количественных и качественных показателях преступности.

За 2019 год на территории города Пскова зарегистрировано 2390 преступлений (в прошлом году – 2189; рост на 9%), раскрыто 1394 преступления (в прошлом году – 1189, рост на 17 %). Рост зарегистрированных преступлений связан с возбуждением большого количества уголовных дел по «новому» составу преступления (ст. 158 ч. 3 п. «г» - кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), а также с увеличением числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (рост с 327 до 551).

За 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 7 преступлений, предусмотренных ст.105 УК РФ (убийство) (за аналогичный период предыдущего года - 6).

Увеличилось на 36% число преступлений, предусмотренных ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) (с 25 до 34).

Также увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 70 до 105), незначительно увеличилось количество преступлений, совершенных в общественных местах на 0,4 % (с 981 до 985).

В ходе проводимой работы по обеспечению достоверности государственной статистической отчетности прокуратурой города Пскова выявляются многочисленные нарушения в деятельности следователей и дознавателей на данном направлении деятельности.

По итогам работы за 2019 год прокуратурой города выявлено более 3000 нарушений в сфере уголовно-правовой статистики при учете преступлений. Наибольшее число выявленных нарушений связано с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем.