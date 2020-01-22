Общество

На внеочередную сессию соберется Псковская городская Дума 28 января

На внеочередную сессию соберется Псковская городская Дума 28 января. Постановление о созыве сессии опубликовано на официальном сайте муниципалитета.

В основную повестку включено три вопроса. В частности, депутаты внесут изменения в бюджет Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и обсудят вопросы о привлечении кредитных ресурсов и о даче согласия администрации Пскова на закрепление на праве оперативного управления за детским садом №56 «Ягодка» нежилого здания, расположенного в деревне Борисовичи, на ул. Балтийская, 11б.