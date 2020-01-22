Общество

Исследование: Только треть россиян понимают суть искусственного интеллекта

Лишь 29% россиян понимают, что такое искусственный интеллект. К такому выводу пришли авторы исследования, проведённого ВЦИОМ совместно с Аналитическим центром при правительстве России. Об этом пишут «Ведомости» и РБК.

О самой технологии знают 75% россиян, а 38% респондентов смогли назвать сферы ее применения. С интересом и восхищением к искусственному интеллекту относятся 48% россиян, но 12% высказали негативные эмоции.

68% респондентов не опасаются, что искусственный интеллект заменит человека в его профессии. Но 8% боятся, что машины выйдут из-под контроля, а 6% считают, что человек надёжнее.

Россияне готовы пользоваться сервисами с искусственным интеллектом для получения государственных услуг (68%), решения бытовых задач (54%), в сфере досуга и развлечения (54%), в медицине (52%) и образовании (44%).