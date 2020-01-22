Общество

Около миллиона рублей сэкономили областные заказчики на портале поставщиков

По итогам осуществления малых закупок с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» в 2019 году областным заказчикам удалось сэкономить около миллиона рублей, заключив около 300 контрактов на общую сумму более 33,6 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В соответствии с постановлением администрации Псковской области, начиная с 12 июля 2019 года, государственные учреждения Псковской области осуществляют закупки товаров, работ и услуг с использованием портала поставщиков. До этого заказчики осуществляли малые закупки напрямую у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов и, как следствие, без экономии.

Напомним, что в конце прошлого года Псковская область была отмечена «Премией Рунета - 2019» в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы». Псковской области был вручен диплом по направлению «Лучший региональный заказчик на Портале поставщиков». Государственные учреждения Псковской области работают в сфере закупок с использованием этой автоматизированной информационной системы в рамках соглашения, заключенного между губернатором Михаилом Ведерниковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным на Российском инвестфоруме в Сочи в 2018 году.

Отметим, что с 1 января 2020 года в рамках Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заказчиками обязательно к применению типовое положение о закупке, которым также предусмотрена возможность использования портала поставщиков. В марте текущего года планируется перевести на портал поставщиков закупки товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 44-го Федерального закона.