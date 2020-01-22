Общество

Володин призвал противостоять ксенофобии и антисемитизму

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал противостоять последователям ксенофобии и антисемитизма, а также попыткам переписать историю и отрицать холокост. Об этом пишет «Парламентская газета».

В Международный день памяти жертв холокоста Вячеслав Володин напомнил, что в 1933-1945 годах нацистами и их пособниками были уничтожены шесть миллионов евреев — третья часть еврейского народа. Холокост стал один из самых чудовищных преступлений, у которого нет оправдания и не может быть срока давности, отметил спикер.

Он указал на то, что важно знать и помнить правду об этих страшных событиях, передавать ее детям и внукам.

«Мы должны вместе противостоять ксенофобии и антисемитизму. У них и сегодня есть последователи. Именно они предпринимают попытки переписать историю, отрицать холокост, ставят под сомнение решающую роль советского солдата в Победе над фашизмом, разрушают могилы павших за освобождение Европы», — сказал Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы добавил, что нельзя допустить, чтобы эти действия вновь поставили под угрозу право человека на жизнь независимо от его национальности и веры.