Общество

Врачи назвали самый полезный овощной сок

Напитки из овощей очень полезны для организма своими витаминами.

Однако согласно результату исследований, свекольный сок выделяется на фоне остальных, поскольку ежедневное его употребление зарядит энергией и поможет всегда оставаться в форме. В частности, овощ способствует быстрому бегу, увеличивая скорость забега на расстоянии в 20 метров на 2%, пишет golos.ua.

Медики отмечают тот факт, что свекольный сок в особенности будет полезен для пожилых людей, которые смогут с его помощью быстрее подниматься по лестнице или бежать за автобусом. Это подтверждает исследование ученых из Университета Экзетера в Великобритании. По их словам, свекла богата нитратами, которые оснащают дополнительной энергией мышечные клетки.

Благодаря их исследованию, стало известно, что эти самые нитраты провоцируют короткие вспышки физической активности. А ведь для пожилых людей, разного рода нагрузки даются непросто, поскольку с возрастом способность мышц генерировать энергию угасает. А свекольный сок поможет восполнить недостающую энергию и стать более активным человеком.

Помимо свеклы в этом вопросе также полезны другие продукты, такие как шпинат, капуста кале и другие зеленые листовые овощи, насыщенные нитратами.