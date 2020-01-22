Общество

Права человека через призму фотокамеры изучат школьники и студенты Пскова

Старшеклассников и студентов Пскова приглашают принять участие в тренинге Human Rights Lens, который пройдет 8 и 9 февраля с 14.00 до 18.00 на площадке креативного пространства «Шаг» (Герцена, 2).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПсковГУ, занятие состоится в рамках международного проекта Human Rights Lens при поддержке Совета министров северных стран, Академии прав человека в Норвегии, Института права имени Принца П.Г. Ольденбургского в Санкт-Петербурге.

На тренинге участники научатся работать с профессиональным фотооборудованием, познакомятся в интерактивной форме с правами человека и подискутируют о самых спорных моментах. В финале занятия ребята самостоятельно придумают и создадут свои фотопроекты, которые будут представлены в формате выставки.

Отметим, что тренинг Human Rights Lens параллельно проводится в ряде других регионов: Новгород, Омск, Петрозаводск, Калининград, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Архангельск, Мурманск.

В итоге лучшие работы попадут на международные фотовыставки Норвегии, Финляндии и Швеции. Формат тренинга разработан методистами общественной инициативы «Школьные проекты» в Санкт-Петербурге, на этом ресурсе можно ознакомиться с другими проектами школьников.

Количество мест ограничено - необходима предварительная регистрация.