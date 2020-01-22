Общество

В Опочке юнармейцы поздравляют ветеранов-жителей блокадного Ленинграда

26 января в преддверии 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны в Опочке стартовал проект «Невский десант».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, юнармейцы военно-патриотического клуба «Беркут» МБОУ «Центр образования Опочецкого района», в рамках «Невского десанта» начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда.

Ребята побывали в гостях у Валентины Алешиной, уроженки Опочецкого района. В годы блокады с 1941 по 1944 она служила в военном госпитале на базе больницы им. И.И. Мечникова города Ленинграда. С 1944 года работала в детском саду Кировского завода. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Также курсанты встретились с жительницей блокадного Ленинграда Валентиной Соловьевой.

Из детских воспоминаний ветеранов войны юнармейцы узнали, как Ленинград жил и боролся, окруженный вражеским кольцом, какие неимоверные трудности и страдания пережили ленинградцы в дни небывалой в истории блокады. Ребята очень внимательно слушали, многие задавали вопросы, подарили цветы, подарки и символ Ленинградской победы над блокадой.