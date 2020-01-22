Общество

Ношение наушников грозит инфекциями и потерей слуха

Часто ношение вставных наушников может привести к ухудшению слуха, а также к заражению инфекциями.

О негативном влиянии прослушивания музыки через вставные наушники рассказал профессор кафедры отоларингологии ГБУЗ МО «МОНИКИ имени Владимирского» Вячеслав Самбулов. Многие молодые люди и девушки на улице и в общественном транспорте на вынимают наушники из ушей. При этом громкость звука достигает иногда 120 децибел, что не может не влиять на остроту слуха.

Как отмечает ФАН, о вреде наушников говорят некоторые диджеи, для которых это практически рабочий инструмент. У них прогрессируют проблемы со слухом. Кроме того, вставные наушники соприкасаются с ушной серой и внутренней поверхностью уха. У каждого человека там своя микрофлора. Обмениваясь наушниками, можно передать заодно инфекцию.

Стоит обратить внимание на большие наушники, которые лишены таких недостатков.