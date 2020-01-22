Общество

В Минтруде рассказали о новых критериях установления инвалидности

В Министерстве труда и соцзащиты заявили, что с 2020 года федеральные учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) при установлении инвалидности гражданам используют смягченные критерии. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет «Парламентская газета».

«В разработке и последующем согласовании новой версии классификаций и критериев приняли активное участие большинство главных специалистов Минздрава России по всем основным группам болезней, группа ведущих врачей-экспертов Минтруда России, эксперты Общероссийского народного фронта», — говорится на сайте Минтруда.

Цель данной работы — усовершенствовать классификации и критерии, не допустить их ужесточения, а по некоторым наиболее тяжёлым инвалидизирующим патологиям и вовсе смягчить их. Отмечается, что особое внимание разработчики документа уделили онкологическим заболеваниям. В результате было снято ограничение на установление инвалидности сроком более чем на пять лет, в частности, при злокачественных новообразованиях молочных желез.

Ведомство также организовало мониторинг применения классификаций и критериев в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы. Отмечается, что особое внимание при проведении мониторинга будет уделено срокам, на которые устанавливается инвалидность при онкопатологии.

«Федеральному бюро медико-социальной экспертизы дано поручение обеспечить методическое сопровождение установления инвалидности при онкологической патологии, при этом особое внимание обращать на установление инвалидности при злокачественной патологии молочной железы и сроки её установления. Также ФБ МСЭ поручено провести аудит всех принятых до настоящего времени решений по онкопатологии», - говорится на сайте Минтруда.