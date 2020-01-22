Общество

Коллеги скончавшейся зампрокурора Пскова Марины Яковлевой выражают соболезнования ее близким

Коллеги заместителя прокурора Пскова, советника юстиции Марины Яковлевой выражают соболезнования ее близким. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, Марина Яковлева отличалась исключительным трудолюбием и справедливостью, организованностью и исполнительностью, добротой и вниманием к окружающим.

Источник: телеканал «Первый Псковский»

«Прокуратура Псковской области с глубоким прискорбием извещает о кончине заместителя прокурора Пскова, советника юстиции Яковлевой Марины Анатольевны, - отметили в пресс-службе. - Добрая память о Марине Анатольевне Яковлевой, ее прекрасных деловых и человеческих качествах навсегда останется в сердцах знавших ее по работе и в жизни. Выражаем соболезнования и разделяем с родными, близкими и друзьями тяжесть невосполнимой утраты».

Также в ведомстве добавили, что 28 января прощание с Мариной Яковлевой состоится в 12.45 в псковской Церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торга (улица Карла Маркса).