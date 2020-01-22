Общество

«Эхо Москвы» атаковали хакеры

Радиостанция «Эхо Москвы» сообщает об атаке хакеров на свой сайт и компьютеры сотрудников, из-за чего возникают проблемы с удаленным подключением спикеров.

«Технически и фактически доказано, что идут атаки. Не только на сайт "Эха Москвы", но и на офис "Эха Москвы", и на наши компьютеры, компьютерную и интернет-связь. Из-за этого страдает и, в том числе, часть телефонной связи», - сообщил в эфире радиостанции первый заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман.

Как пишет «Интерфакс», в настоящий момент наблюдаются сложности с удаленными подключениями авторов и гостей радиостанции, говорится в сообщении «Эха».

Напомним, вещание в регионе радиостанции «Эхо Москвы» организует и осуществляет медиахолдинг «Гражданская пресса». В Пскове радиостанция вещает на частоте 102,6 FM.