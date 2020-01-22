Общество

Президент поручил кабмину утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить порядок ввоза в страну конкретных партий незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медпомощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов. Об этом сообщается на сайте Кремля, пишет «Парламентская газета».

Кроме того, кабмин должен «обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний и лекарственных препаратов», содержащих указанные вещества, в целях осуществления ввоза таких медикаментов в Россию.

Поручение необходимо выполнить до 1 марта 2020 года.

Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию 15 января, поручил правительству отладить работу по ввозу лекарств, пока не зарегистрированных в РФ. Он подчеркнул, что «родители больных детей в России никогда больше не должны оказаться в ситуации, когда не могут легально купить нужные лекарства».