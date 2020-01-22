Общество

В 2020 году список получателей налоговых льгот по земельному налогу стал больше за счет предпенсионеров

С начала 2020 года предпенсионеры в России вошли в число тех, для кого действует налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м (6 соток) по одному земельному участку. Раньше на него имели право только пенсионеры, сообщили Псковской Ленте Новотсей в пресс-службе регионального УФНС.

В том случае, если размер участка 6 соток и меньше, платить налог вообще не придется. Если же земельное владение больше, налог рассчитают за оставшуюся площадь.

Кроме того, в силу вступает льгота, освобождающая предпенсионеров от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта определенного вида, при том условии, если недвижимость не используется в предпринимательской деятельности. Это может быть, например, жилой дом или его часть, квартира, комната, гараж. Из каждой категории можно выбрать по одному объекту и не платить налог за него.

Напомним, поправки в Налоговый кодекс связаны с поэтапным повышением пенсионного возраста. Оно будет для всех одинаковым - на 5 лет для мужчин и для женщин. Когда закончится переходный период, в 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60. Таким образом, достигая 55 и 60 лет, граждане смогут пользоваться льготами по земельному налогу и налогу на имущество. То есть еще до выхода на пенсию будут получать привилегии, которые есть у пенсионеров.

Физическим лицам предпенсионного возраста налоговые льготы будут предоставлены в беззаявительном порядке с использованием имеющихся у налоговых органов сведений о таких лицах. Однако за ними сохранено право подать в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы.

Впервые налоговые льготы для предпенсионеров будут применяться при расчете имущественных налогов физических лиц в 2020 году (за налоговый период 2019 года).