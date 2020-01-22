Общество

В Псковском Красном Кресте школьники встретились с бывшим узником фашистских концлагерей

По традиции в Международный день памяти жертв Холокоста в Псковском Красном Кресте проходят различные мероприятия и встречи, когда принято вспоминать тех, кто погиб в концлагерях нацистов, невзирая на их национальность и религиозную принадлежность. И сегодня, в модульном «мини-кафе Красного Креста» собрались подростки из одной из школ Пскова на встречу с бывшим узником фашистских концлагерей Петром Васильевым.

В начале встречи председатель Псковского Красного Креста Петр Василевский представил собравшимся краткую презентацию, в которой рассказывается о том, что такое «холокост» и какие жертвы принес фашистский режим за годы войны. Сопереживая трагическим событиям, пережитым во время «Холокоста», подростки с нескрываемым сочувствием и волнением посмотрели видео рассказ об исторических событиях второй мировой войны, о несправедливости и насилии, о диктатуре и геноциде народов, которые были во время национал-социалистического произвола.

Особые впечатления у молодежи вызвали воспоминания Петра Васильева, о том, как он совсем маленьким мальчишкой, в то время ему было всего 8 лет, вместе с семьей насильно был увезен в концлагерь в Германию. Начиная с 1943 года вся его семья, мать, три сестры и брат, находилась за колючей проволокой концлагеря возле Гамбурга. Время пребывания в лагере было настоящим испытанием – за малую провинность или невыполнение приказов жестоко наказывали. Каждый день их сопровождали страх и голод. Кормили конской подливкой с тремя картошинами на всех, в придачу был небольшой кусок хлеба с опилками.

Петр Васильев рассказал подросткам о том, что у него на обоих плечах был выбит лагерный номер. Он его помнит по сей день – 4212. Он также поделился с подростками воспоминаниями о самых трудных событиях тех времен. Зверства фашистов были ужасны, вспоминает, с трудом сдерживая слезы на глазах, Петр Васильев: «Взрослых каждое утро уводили работать на завод, а детей заставляли заниматься уборкой территории лагеря. Я хорошо помню, как во время одной бомбежки загорелись бараки, и мне удалось сбежать из лагеря. Несколько дней я ходил по городу. Помню, как местные жители из окон кидали мне кусочки хлеба. Однажды я ночевал в каком-то туннеле и ночью меня поймали полицейские. Они отправили меня назад в лагерь. За побег из лагеря меня приказали повесить. Но комендант лагеря почему-то смиловался надо мной и решил оставить меня в живых и перевести в другой лагерь. Так я вместе с семьей попал в лагерь около города Ганновер. Здесь, каждые две недели у всех нас и взрослых, и детей забирали кровь».

Встреча с Петром Васильевым вызвала живой интерес молодежи, ребята задавали много вопросов после его выступления. Подростков интересовало, какие мысли появляются при воспоминании о военном времени, как сегодня такие же очевидцы как Петр Николаевич относятся к немцам и о том, как сложилась его дальнейшая жизнь после войны. Завершая диалог, Петр Васильев призвал молодых людей к сохранению мира, так как любая война несет смерть, голод и страшные муки. Это не только убитые и раненые, это украденное детство и страх за жизни близких людей.

Заметим, что такие встречи со свидетелями эпохи Великой отечественной войны помогают молодежи увидеть исторические события глазами очевидцев национал-социалистического произвола. Изучение и анализ исторических событий помогают узнать новое и понять, как много зла несут все войны и конфликты, как ценна и неповторима жизнь любого человека, как хорошо и спокойно жить в мирное время.

По словам молодых участников встречи, подобные мероприятия обязывают внимательнее относиться к бабушкам и дедушкам, живущим рядом с ними. Именно такие встречи и прямой диалог дают возможность молодежи испытать чувство сострадания и уважения к людям старшего поколения, и, что самое главное, прививать неприязнь к фашистской идеологии.